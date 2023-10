Une convention de partenariat a été signée, ce vendredi à Rabat, entre le gouvernement et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), pour le financement du programme de mise à niveau de six stades de football dans les villes de Tanger, Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech et Fès, ainsi que pour la construction d’un nouveau stade à Benslimane, en prévision de la CAN 2025 et du Mondial 2030.

Avec cette convention, le gouvernement aura parachevé la mise en place des sources de financement pour la mise à niveau et la construction des stades devant accueillir les phases finales de la CAN 2025 et du Mondial 2030.

On apprend ainsi que la construction du nouveau Grand stade de Casablanca, à Benslimane, coûtera environ 5 milliards de dirhams, sur la période 2025-2028.

Par ailleurs, un budget de quelque 9,5 milliards de dirhams sera mobilisé pour la mise en œuvre des projets d’investissement relatifs à la mise à niveau de ces stades, en conformité avec les normes de la CAF sur la période 2023-2025.

Une deuxième mise à niveau sera opérée lors d’une étape suivante, en conformité avec les normes de la FIFA pour un budget allant de 4,5 à 6 milliards de dirhams, et ce, sur la période 2025-2028.