Le palace La Mamounia de Marrakech (hôtel, restaurants, bars et Spa) rouvrira ce 16 octobre 2020 avec des espaces récemment rénovés, de nouvelles prestations, de nouvelles atmosphères mais toujours la même âme.



Et dans le contexte sanitaire actuel, des mesures sanitaires et de sécurité renforcées ont été mises en place, conformément aux directives émises par le gouvernement marocain, et ce à travers le programme ‘‘Commitment to Care’’.



Les nouveaux protocoles et règlements ont été conçus pour offrir l’expérience la plus sûre et la plus confortable pour tous.