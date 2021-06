« Nouveau modèle de développement : la renaissance éducative, mythe ou réalisme ? », tel est le thème de la prochaine conférence digitale organisée par la Fondation Attijariwafa bank dans le cadre de son cycle “Echanger pour mieux comprendre”, le Jeudi 24 juin à 18 heures, en Live streaming sur sa chaîne Youtube.

Cette rencontre sera animée par Rita El Kadiri, Spécialiste en éducation et militante associative, Membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement ; Youssef Saadani, Directeur Général Délégué de CDG Invest, Membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement ; Abderrahmane Lahlou, Directeur Fondateur du Centre de Formation et Perfectionnement des Enseignants, Expert dans l’Education et la Formation; et modérée par Sara Rami, Journaliste et animatrice à Luxe Radio.