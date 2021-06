Lors de son plan stratégique début 2021, Dacia l’a annoncé : c’est une nouvelle page de son histoire qui s’ouvre ! Elle prend forme aujourd’hui avec l’évolution de son image : nouveau logo, nouvel emblème, nouvelles couleurs, nouveau territoire … mais sans renier ses origines. Si la recette qui fait le succès de la marque reste la même, c’est sous un nouveau jour qu’elle se présente pour réaffirmer ses valeurs de simplicité, d’authenticité et de robustesse, toujours au juste prix.

Denis Le Vot, Directeur Général, qualifie ainsi Dacia comme « la marque qui redéfinit constamment l’essentiel dans l’industrie automobile ». La marque qui fait rimer « accessible » avec « attractif ». Un positionnement toujours unique sur le marché et destiné à être amplifié dans les années à venir.

Le renouveau de Dacia s’incarne dans un nouveau logotype et un nouvel emblème, symboles d’une marque singulière et qui s’affirme.

Ces deux éléments ont été dessinés en interne par l’équipe du Design, avec la volonté d’exprimer l’essentialité de la marque, un fondement de Dacia depuis ses origines.

Le logotype, élément central de la nouvelle identité visuelle, inspire robustesse et stabilité au premier coup d’oeil. Le dessin des lettres est volontairement minimaliste – le D est un C renversé – comme pour incarner visuellement l’esprit frugal et malin de la marque. Cette empreinte géométrique du logotype imprime à l’enchainement des lettres un mouvement d’inspiration mécanique.

Quintessence du logo, l’emblème représente la réunion du D et du C, comme 2 pièces qui se connectent et s’assemblent pour former le maillon d’une chaine, symbole de solidité et de lien. Elément graphique puissant, l’emblème permettra d’identifier facilement la marque même à distance.

Simples et lisibles, les deux éléments forts sont posés comme une évidence, pour rappeler avec assurance la solidité des véhicules Dacia, compagnons du quotidien pour des millions de clients.

L’ensemble de l’univers graphique est volontairement épuré, pour rappeler que Dacia est une marque qui se concentre sur l’essentiel. Les différents éléments le composant apportent à la fois de la cohérence à l’ensemble, tout en permettant la création de contenus digitaux enrichis. Dans l’esprit général de la marque, ce système graphique est à la fois robuste et flexible. Par exemple, le rôle de la flèche engendrée par le D du logotype est d’emmener le regard vers l’essentiel et d’insuffler le mouvement d’une marque résolument tournée vers le futur.

DACIA SE MET AU VERT

La palette colorielle, autour d’un vert-kaki, évoque la proximité avec la nature, point de repère fort pour nos clients et un territoire où les véhicules Dacia exploitent pleinement leur capacité, à l’instar de l’iconique Duster.

Des couleurs secondaires complètent la gamme : – des couleurs plus terriennes : trois couleurs secondaires « terriennes » – Kaki foncé , Terra cota, sable – deux autres couleurs secondaires – un orange et un vert vifs – complètent la gamme et apportent une touche plus technique.

L’esprit de la marque s’incarne également dans une nouvelle approche iconographique, symbolisant ce besoin de liberté, de se ressourcer, de revenir à l’essentiel. Des besoins largement répandus, poussant à se concentrer sur ce qui compte vraiment et se détacher du superflu. Dacia, Tout. Simplement.

DÉPLOIEMENT EN PLUSIEURS ÉTAPES

À partir de juin 2021, la nouvelle identité de marque va se déployer à travers différents canaux de communication : les sites de la marque, la publicité, les brochures … Les points de vente Dacia basculeront progressivement à