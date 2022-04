Une rencontre scientifique destinée à mettre en lumière le patrimoine riche et séculaire de Marrakech, a été organisée samedi dans la cité ocre, à l’initiative de la Conservation du Palais Badii. Initiée dans le cadre de la célébration du « Mois du patrimoine » et de la Journée mondiale du livre, cette rencontre a été marquée par la présentation et la signature de trois publications dédiées au patrimoine culturel, tribal et architectural. Il s’agit des livres « Tribu de Mesfioua : l’espace, la société et l’histoire » de son auteur Rachid Chahmi, « Marrakech et son patrimoine oublié : Agdal Al Berrani comme exemple » de son auteur Said Ait Bougadiz ainsi que de « la Revue du patrimoine et des arts du sud du Maroc », sous la supervision de Mme Ratiba Rakmla.

En présence d’une pléiade de chercheurs et spécialistes concernés par le patrimoine, un débat a été ouvert autour de ces ouvrages abordant le patrimoine historique de la ville de Marrakech et sa région et qui viennent enrichir la bibliothèque culturelle nationale et ouvrent de nouveaux horizons pour les jeunes chercheurs, en vue d’approfondir la recherche et l’étude autour de plusieurs questions historiques et patrimoniales.