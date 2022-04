La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 18 au 22 avril 2022 en hausse, son principal indice, le Masi, gagnant 1,31% à 13.169,67 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a pris 1,32% à 1.068,06 points et le Casablanca ESG 10, indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG), s’est bonifié de 1,11% à 989,76 points.

Au terme de cette semaine, 17 indices sectoriels ont clôturé sur une note positive, contre 6 en territoire négatif. L’indice de l’Electricité (+7,78%) a enregistré la meilleure performance hebdomadaire, devant les mines (+7,57%) et le secteur des « distributeurs » (+3,51%).

A l’opposé, le secteur « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » a accusé le plus fort repli (-2,85%), suivi par les « Sociétés de financement et autres activités financières » (-1,76%) et de la « Participation et Promotion Immobilières » (-1,21%).

Le volume global s’est élevé à plus de 408 millions de dirhams (MDH). Sur le podium des valeurs les plus actives figurent Sodep-Marsa Maroc avec un volume transactionnel de 45,49 MDH, Sonasid (41,79 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (37,26 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 686 milliards de dirhams (MMDH).

Côté valeurs, les meilleures performances ont été l’œuvre de Timar (+11,10% à 145,05 DH), Sonasid (+8,67% à 773 DH), Minière Touissit (+8,40% à 1.845 DH), Taqa Morocco (+7,78% à 1.067 DH) et Managem (+7,58% à 2.045 DH).

En revanche, Stroc Industrie (-5,28% à 43,60 DH), Stokvis Nord Afrique (-4,31% à 14,84 DH), M2M Group (-3,99% à 845), S.M Monétique (-3,96% à 197 DH) et Eqdom (-3,92% à 1.300 DH) ont accusé les plus fortes baisses de la semaine.