En partenariat avec la SMIT « Société Marocaine d’Ingénierie Touristique », le Pavillon Maroc à l’Exposition Universelle 2020 Dubaï innove en proposant à ses visiteurs une expérience gamifiée en réalité augmentée qui s’inscrit parfaitement dans le thème choisi par le Maroc : « Héritages pour le futur depuis des origine inspirantes vers un progrès durable ».

Le jeu « The Sapiens Legacy », est une WebApp qui se joue sur smartphone et qui permet aux visiteurs du Pavillon Maroc de vivre une expérience de jeu combinant jeu de piste et résolution d’énigmes sur fonds de produits touristiques au Maroc.

Grâce à la technologie, les visiteurs interagissent avec des personnages et des objets virtuels dans le monde réel et découvrent la face cachée du Pavillon Maroc.

L’objectif de l’expérience en réalité augmentée est d’enrichir l’expérience du visiteur dans chaque salle du Pavillon et de permettre ainsi la découverte des potentialités touristique du Maroc de manière ludique avec des fonctionnalités Tech.

La Web app propose aussi d’immortaliser de manière innovante cette expérience grâce à des selfies aux couleurs du Royaume qu’ils pourront partager sur les réseaux sociaux et garder comme souvenir de leur visite ; Une activité ludo-pédagogique pour les adultes et pour les enfants.

Il est à noter que depuis l’inauguration du Pavillon Maroc à l’Exposition 2020 Dubaï, le jeu « The Sapiens legacy » a déjà connu un franc succès auprès des visiteurs avec déjà plus de

10 000 joueurs de toutes les nationalités.