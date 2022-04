L’afflux de 800.000 visiteurs et de 8.000 personnalités de haut niveau au pavillon du Maroc à l’Expo Dubaï-2020, reflète l’importance et la richesse de son contenu, a souligné la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, déléguée générale du pavillon marocain à cette Exposition.

S’exprimant à l’occasion de la clôture des activités de l’Exposition, Fettah Alaoui a mis en avant le contenu présenté par le pavillon marocain, lequel a jeté la lumière sur le riche patrimoine marocain aux multiples facettes, incarnant à la fois l’identité du Royaume et reflétant son environnement et sa nature singuliers, sa modernité, l’universalité de sa culture, l’art d’y vivre, ainsi que ses capacités économiques, réalisations, projets et compétences, et sa vision future pour réaliser un progrès durable.

D’autres facteurs importants ont contribué à attirer les visiteurs, notamment l’accueil chaleureux et l’hospitalité, signes distinctifs des Marocains, et l’art culinaire du Royaume, fort présenté à travers un restaurant mis en place pendant toute la durée de l’exposition dans l’espace du pavillon pour offrir divers plats authentiques, a-t-elle ajouté.

Fettah Alaoui a qualifié de « merveilleuse aventure » l’expérience du Maroc à l’Exposition, ayant nécessité plus de deux années de travail continu, tout en mettant en relief la contribution du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi que d’autres institutions marocaines.

La ministre a également salué le travail accompli par les ingénieurs marocains faisant du pavillon un chef-d’œuvre architectural, qui a émerveillé les visiteurs, un effort couronné par le Golden Award dans la catégorie « Scénographie » du meilleur Design intérieur du pavillon.

Elle a, aussi, mis en exergue les efforts de toutes les équipes qui ont assuré l’organisation et répondu à toutes ses exigences, ainsi que les médias qui ont accompagné la participation marocaine depuis le début de l’Exposition en octobre dernier jusqu’à sa fin en mars.

D’autre part, la ministre de l’Economie a loué les efforts déployés par les Emirats Arabes Unis pour la bonne organisation, considérant que les Emirats arabes ont donné une belle leçon au monde, et démontré ce que les pays du monde arabe et islamique peuvent accomplir, même dans un contexte sanitaire délicat.

L’Exposition permanente du Maroc au sein de son Pavillon est pensée comme une promenade, avec des portes donnant sur 13 salles. Chacune d’entre elles constitue un espace original, jouant sur l’effet de surprise produit par les éléments présentés qui offrent autant d’occasions de (re)découvrir le Maroc et la forte continuité liant son passé, son présent et l’avenir qu’il se construit.

A travers ces diverses collaborations, le Maroc a créé l’opportunité d’un dialogue interculturel avec des pays des quatre coins de la planète, démontrant aux millions de visiteurs d’Expo 2020 Dubaï son sens connu et reconnu du partage, ainsi que l’universalité de son héritage et de sa culture ancestrale et contemporaine.