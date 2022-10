e projet de loi de finances (PLF) de 2023 propose de créer 28.212 postes budgétaires au titre de l’année prochaine, répartis entre les différents ministères et institutions, indique la note de présentation de ce PLF.

Parmi ces postes budgétaires, 550 postes seront créés au profit du chef du gouvernement qui est habilité à les répartir entre les différents départements ministériels ou institutions, dont 200 postes réservés au profit des personnes en situation de handicap, fait savoir cette note publiée sur le site du ministère de l’Économie et des finances.

En plus de ces postes, il est proposé de créer, à compter du 1er janvier 2023, au profit du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, 4.300 postes budgétaires supplémentaires réservés exclusivement aux magistrats en fonction au ministère de la Justice et les magistrats en situation de détachement, ainsi que 150 postes supplémentaires réservés à la régularisation de la situation administrative des attachés de justice ayant terminé leur période de formation et nommés en tant que magistrats du corps de la magistrature.

Le budget du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire supportera les dépenses afférentes à cette régularisation.

En outre, le PLF-2023 propose de supprimer, à partir du 1er janvier de l’année prochaine, les postes budgétaires relevant du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, occupés par le personnel titulaire et stagiaire ainsi que le personnel contractuel en fonction dans les services centraux et déconcentrés de l’Administration des eaux et forêts, suite à leur détachement d’office auprès de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF).

Aussi, il est prévu de créer 20.000 postes au profit des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREFs), dont 18.000 postes pour le recrutement des enseignants et 2.000 postes pour le recrutement du personnel d’appui pédagogique et administratif au niveau des établissements scolaires.