Les prévisions, réalisées par la Caisse marocaine des retraites, signalent qu’environ 43.921 fonctionnaires civils seront mis à la retraite pour limite d’âge entre 2022 et 2025, indique le rapport sur les ressources humaines accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année 2023.

Ces départs à la retraite constituent 7,8% du total de l’effectif des fonctionnaires civils des différents départements, indique ce rapport publié sur le site du ministère de l’Economie et des finances.

Lesdits départs se répartissent essentiellement sur les départements de l’Éducation nationale et Enseignement supérieur (22.137 fonctionnaires civils), de la Santé et de la protection sociale (5.079), de l’Intérieur (4.807), de la Justice (1.500) et de l’Économie et des finances (1.254), précise la même source.