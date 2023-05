Le plus haut législateur chinois en visite, Zhao Leji, a promis d’approfondir la coopération entre la Chine et le Maroc et de promouvoir les échanges parlementaires entre les deux pays.

A l’invitation du président de la Chambre des représentants marocaine Rachid Talbi Alami, Zhao, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale, a effectué une visite amicale officielle dans le pays de jeudi à dimanche, et s’est entretenu avec Talbi Alami, le chef de gouvernement Aziz Akhannouch, et Mohamed Hanine, premier vice-président de la Chambre des conseillers.

Lors de sa rencontre avec Akhannouch, Zhao a indiqué que, sous la direction stratégique du président chinois Xi Jinping et du Roi Mohammed VI, les relations entre la Chine et le Maroc s’étaient développées à pas de géant et n’avaient jamais été aussi bonnes.

Zhao a appelé à poursuivre la mise en œuvre de l’important consensus atteint par les deux chefs d’Etat et à faire franchir un palier au partenariat stratégique sino-marocain.

La Chine remercie le Maroc d’avoir respecté le principe d’une seule Chine et de lui avoir apporté un soutien précieux sur les questions relatives à Taiwan, au Xinjiang, au Tibet et aux droits de l’Homme, a-t-il noté.

La Chine souhaite approfondir la coopération avec le Maroc dans le cadre de l’Initiative la Ceinture et la Route (ICR), à mettre en œuvre activement les résultats du premier sommet Chine-Etats arabes et du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), à exploiter le potentiel de coopération, à élargir les échanges entre peuples et à promouvoir l’apprentissage mutuel entre les deux civilisations et la connectivité entre peuples, a indiqué Zhao.

La Chine est prête à travailler avec les Etats arabes, y compris le Maroc, pour construire une communauté d’avenir partagé sino-arabe dans la nouvelle ère, afin de créer un meilleur avenir pour le partenariat stratégique sino-arabe, a-t-il ajouté.

De son côté, Aziz Akhannouch a assuré que l’établissement d’un partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine, qui a été annoncé par les deux chefs d’Etat en 2016, ouvrait une nouvelle ère pour les relations bilatérales.

Le Maroc adhère au principe d’une seule Chine et soutient fermement la Chine dans la sauvegarde de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale, a-t-il ajouté.

Akhannouch a souhaité renforcer la coopération avec la Chine dans divers domaines, tels que la coopération autour de l’ICR, le commerce et l’investissement, et les échanges entre peuples, afin de promouvoir le développement des relations bilatérales.

Lors de ses entretiens respectifs avec Alami et Hanine, Zhao a souligné que le Maroc était l’un des premiers pays arabes et africains à établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, et que les deux pays étaient restés fidèles à leurs aspirations initiales à s’entraider et à progresser ensemble.

Alors que cette année marque le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Maroc, M. Zhao a appelé les deux pays à se soutenir mutuellement de manière inébranlable, à approfondir la coopération pratique, à renforcer la coordination multilatérale et à promouvoir davantage le développement du partenariat stratégique sino-marocain.

Le président Xi Jinping a proposé l’Initiative pour le développement mondial (IDM), l’Initiative pour la sécurité mondiale (ISM) et l’Initiative pour la civilisation mondiale (ICM), apportant les solutions de la Chine aux problèmes de développement et de sécurité et promouvant le progrès de la civilisation humaine, a fait remarquer Zhao.

La Chine apprécie le soutien du Maroc à l’IDM et sa participation au Groupe des Amis de l’IDM, a-t-il dit, souhaitant que le Maroc rejoigne l’ISM et l’ICM. Zhao a poursuivi que l’Assemblée populaire nationale, le plus haut organe législatif chinois, était prête à renforcer les échanges réguliers avec le Parlement marocain afin de partager l’expérience en matière de gouvernance et de créer un environnement juridique sain pour une coopération pratique.

Pour sa part, Alami a indiqué que les deux pays restaient déterminés à défendre la justice et à se soutenir mutuellement sur les questions concernant les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures de chacun.

Notant que la Chine était l’un des principaux partenaires commerciaux du Maroc, il a appelé les deux parties à approfondir la coopération pragmatique et à explorer conjointement le marché africain pour un bénéfice mutuel et des résultats gagnant-gagnant. Il a également remercié la Chine d’avoir aidé le Maroc à lutter contre la pandémie de COVID-19, exprimant la volonté de faire jouer pleinement le rôle de l’organe législatif dans la promotion des échanges économiques et culturels bilatéraux.

Saluant la forte confiance politique entre la Chine et le Maroc, Hanine a indiqué que le Maroc soutenait activement les grandes initiatives proposées par M. Xi et était disposé à œuvrer avec la Chine pour faire des relations bilatérales un exemple de relations amicales entre les nations.