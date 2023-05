L’adjointe au maire de Jérusalem, Fleur Hassan-Nahoum, s’est rendue au Maroc, dans le cadre d’une visite pour le lancement du programme pour la promotion de la Femme dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), ʺFemForwardʺ.

Le programme a pour ambition de réduire les disparités entre les deux sexes dans le milieu professionnel, notamment dans le milieu de la Tech. Au total, ce sont 23 femmes du Maroc et d’Israël qui collaboreront en ce sens, à Casablanca jusqu’au 16 mai, avec l’appui de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem et le Business Council des Émirats Arabes Unis et Israël.

Cette initiative, qui s’étend sur 3 mois, vise à apporter des réponses aux challenges auxquels sont confrontées les femmes dans le milieu professionnel, notamment pour ce qui est l’évolution hiérarchique.

Après la conférence, le programme de mentorat se poursuivra avec des ateliers hebdomadaires en ligne donnés par des femmes occupant des postes de direction. La phase virtuelle du programme permettra aux participants de développer leurs compétences en gestion et en négociation tout en établissant des liens durables avec leurs mentors et les autres participants.

Plusieurs organisations et entreprises de premier plan au Maroc se joignent à l’effort, notamment l’espace de coworking Commons Zerktouni, Microsoft Maroc, McKinsey & Company et l’Association des femmes d’affaires du Maroc (AFEM).