Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a souligné, mardi à Casablanca, l’importance de créer une filière spécialisée dans le recyclage des plastiques.

« L’intégration de la dimension circulaire dans nos pratiques industrielles contribuera non seulement aux efforts de décarbonation de notre économie, mais permettra également de répondre, dans une large mesure, à la problématique de dépendance aux importations », a expliqué Alj qui s’exprimait à l’ouverture de la 10ème édition du Forum-Exposition international de la Plasturgie.

Cela constituera aussi un levier important pour l’émergence de la filière de récupération, prise en main, jusque-là par le secteur informel, a-t-il dit, notant qu' »à ce niveau, l’impact des cotisations opérées par nos structures en matière d’écotaxe a un rôle important à jouer ».

La filière d’emballage, selon Alj, dispose également d’un potentiel économique intersectoriel important, avec un enjeu écologique à intégrer dans les travaux d’innovation des opérateurs.

« C’est en effet à travers des chantiers comme ceux-là que s’opérerait la synergie de croissance intersectorielle avec comme objectifs le développement d’investissements croisés entre secteurs, la limitation de notre dépendance aux importations et la création d’opportunités d’emplois pour nos jeunes », a fait valoir le président de la CGEM.

Pour ce faire, un ensemble de prérequis doit être mis en œuvre, a-t-il ajouté, notant qu’il s’agit en l’occurrence d’encourager l’investissement dans des machines modernes et sophistiquées à travers un cofinancement de ces investissements avec l’Etat.

Il s’agit, aussi, de privilégier le produit plastique marocain dans le cadre de la commande publique à travers l’activation de la préférence nationale et de mettre le développement technologique au bénéfice du développement industriel du pays, a relevé Alj.

Par ailleurs, le président de la CGEM a mis en avant le développement important du secteur de la plasturgie, notamment en termes de qualité de l’offre ainsi que la structuration des filières spécialisées, impulsés par la signature du contrat programme 2013-2020 dédié à cette industrie.

« Le savoir-faire historique et reconnu des opérateurs nationaux de ce secteur transverse et ce partenariat public-privé ont, en effet, permis à cette industrie de doubler, en l’espace de 5 ans, son chiffre d’affaires, avec un potentiel de croissance à deux chiffres pour les prochaines années », a fait remarquer Alj.

Organisé par la Fédération Marocaine de Plasturgie (FMP), sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, ce rendez-vous unique qui se poursuivra jusqu’au 29 juin courant, rassemble des acteurs nationaux et internationaux de l’industrie des plastiques avec leurs partenaires économiques et institutionnels autour des thématiques d’actualité.