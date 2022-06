Depuis son lancement, le programme « Awrach » a permis la création de plus de 30.000 offres d’emploi dans plusieurs régions du Royaume, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri.

Intervenant lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, Sekkouri a souligné qu’à date d’aujourd’hui, les femmes constituent 36% des bénéficiaires de ce programme.

Le ministre, qui répondait à une question posée par le groupe socialiste, a fait observer que le gouvernement a mis en place une « initiative courageuse », en lançant ce programme, qui vise à créer quelque 250.000 offres d’emploi dans un horizon de deux ans.

En réponse à une autre question du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI) sur l’appui des PME, le ministre a mis en avant l’intérêt qu’apporte le gouvernement à ces entreprises qui représentent plus de 94% du tissu économique national et emploient plus de 70% de la main-d’œuvre.

Il a, dans ce sens, fait savoir que l’Exécutif a adopté une approche intégrée basée sur trois axes à savoir, l’investissement des petites entreprises, la question de la concurrence illégale du secteur informel, impactant de façon directe les très petites entreprises, ainsi que la problématique du financement, relevant, à cet égard, que le ministère est « conscient de l’ensemble des problèmes qui se posent ».

Et de préciser qu’un plan intégré a été mis en œuvre dans le cadre de l’accompagnement de la charte de l’investissement, et dont une partie est dédiée aux PME, notant que le dispositif sera complété par un cadre particulier lié aux transactions d’accès aux commandes publiques, donnant ainsi « un coup de pouce à ce chantier ».