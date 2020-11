Les réalisations du programme d’assolement d’automne en cultures maraichères de la campagne agricole 2020-2021 ont atteint 62.700 ha, soit 60% du programme arrêté par le département de l’agriculture (1005.000 ha), indique mercredi le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Les taux de réalisation des principales cultures sont de 88% pour la tomate, 62% pour la pomme de terre et 42% pour l’oignon, précise le ministère dans un communiqué, notant que ce programme maraicher sera réalisé en totalité avant la fin de décembre 2020. Concernant les grandes cultures d’automne (céréales, semences, légumineuses, fourrages et cultures sucrières), et en raison du retard des précipitations, les réalisations à ce jour ont atteint 1.200.000 ha, soit 21% du programme global arrêté pour toutes les cultures (5.733.000 ha) avec un taux de réalisation qui a atteint 74% pour les cultures sucrières, ajoute le ministère.

Toutefois, avec l’arrivée des pluies attendues durant cette semaine et les semaines à venir, le rythme des emblavements des grandes cultures d’automne, notamment des céréales sera accéléré et pourrait atteindre 1 million de ha par semaine à l’instar des campagnes agricoles similaires et rattraper ainsi le retard enregistré depuis le début de campagne, fait savoir la même source.