Dans le cadre de son développement à l’international, PREVAS A.C.C., filiale du groupe marocain PREVAS vient de signer une convention de partenariat avec ASTREOS CREDIT, la troisième plus grande alliance de courtiers indépendants d’assurance-crédit dans le monde.

Présent dans plus de 43 pays, ASTREOS CREDIT possède une solide réputation mondiale avec un portefeuille client composé de près de 5 000 entreprises internationales. Chaque membre qui compose le réseau est sélectionné pour son expertise, son accès aux assureurs et sa connaissance du secteur de façon à faire bénéficier aux clients d’économies d’échelle, de synergies de services et de best practices dans la mise en oeuvre de solutions d’assurance-crédit, de cautionnement, de financement et de risques spéciaux.

« Ce partenariat inédit au Maroc marque une étape décisive dans la stratégie d’expansion de PREVAS A.C.C. mais aussi du groupe PREVAS. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir désormais faire bénéficier les entreprises marocaines désireuses d’expansion ou déjà présentes sur le marché de l’export de relais compétents dans les pays investis mais aussi d’accueillir dans notre giron les clients internationaux membres du réseau et de les accompagner dans le suivi de leur programme à l’échelle locale. » Tawfik Benzakour, Administrateur Directeur Général de PREVAS A.C.C.

Cette signature intervient seulement deux mois après le lancement de PREVAS A.C.C., confirmant ainsi le rôle décisif que joue à présent PREVAS A.C.C. sur le marché de l’assurance-crédit au Maroc; mais aussi à l’échelle continentale puisque PREVAS A.C.C. est le seul représentant d’ASTREOS CREDIT sur le continent africain après l’Afrique du Sud.