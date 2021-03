Le Conseil Régional de Marrakech-Safi réuni, lundi à Marrakech au titre de la session de mars 2021, a approuvé plusieurs conventions de partenariat à caractères socioéconomique, culturel et éducatif.

L’instance élue a, ainsi, approuvé une convention de partenariat relative à la réalisation d’un projet pour la protection du centre Sidi Mokhtar (province de Chichaoua) contre les inondations de Oued Farah, une convention de partenariat relative à la réalisation du projet de protection du centre Ras El Ain (province de Youssoufia) contre les inondations et la convention transversale visant à préserver et hisser la qualité de l’environnement pour la mise à niveau et la valorisation de l’ancienne médina de Marrakech.

Le conseil régional a aussi approuvé les conventions de partenariat pour le financement et la réalisation du projet de la “Cité des arts et de la culture” à la ville d’Essaouira, la réalisation d’une Faculté des Sciences appliquées à Chichaoua signée entre la région, le ministère chargé de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, le Conseil provincial de Chichaoua et l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, et la création et la gestion d’un institut de formation dans le domaine entrepreneurial et la gestion des TPME.

Au rang des conventions de partenariat approuvées également par le Conseil de la Région figurent celle portant sur l’exécution du programme d’action pour la promotion de l’offre éducative dans la région Marrakech-Safi, et la convention de partenariat entre le Conseil de la région Marrakech-Safi et l’association des œuvres sociales des fonctionnaires et retraités de la région.

Les conventions de partenariat concernent également la construction et l’équipement du centre de soins externes à l’hôpital Mohammed VI à Chichaoua, la construction et l’équipement du centre de soins externes à l’hôpital Mohammed VI de la province d’Al Haouz, la construction et l’équipement du centre de soins externes à l’hôpital provincial de la province de Rehamna, une convention de partenariat pour le soutien de la Fondation Amal pour l’hémodialyse au centre Sidi Youssef Ben Ali (préfecture de Marrakech), outre une convention pour la mise en œuvre du programme de qualification et autonomisation économique des femmes en situation difficile et l’appui aux coopératives féminines de la région.

Cette session a été aussi l’occasion pour les membres du Conseil Régional d’approuver une convention de partenariat pour la facilitation de l’accès des artisans aux microcrédits, le soutien, la commercialisation, la valorisation des produits d’artisanat et d’économie sociale de la région, ainsi qu’une autre pour la création d’une station de traitement de l’argile au profit des potiers dans la commune Saâda (préfecture de Marrakech). Le Conseil de la région a, en outre, approuvé une autre convention de partenariat signée entre la région Marrakech-Safi et la Chambre de pêche maritime Atlantique Nord pour le renforcement des conditions de sécurité des marins de la pêche artisanale dans la région.

Cette session a été aussi marquée par la présentation d’un rapport sur les activités de la présidence du conseil, un exposé sur le schéma régional d’aménagement du territoire, un autre exposé sur la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus dans la région Marrakech-Safi, et un exposé sur le programme annuel de formation de la Maison de l’Elu.

Le Conseil a aussi approuvé la décision de la contribution de la région Marrakech-Safi dans le capital de la Société de Développement Local “Essaouira culture, art et patrimoine” relative à la gestion de la “Cité des arts et de la culture” dans la Cité des Alizés et son statut fondamental, ainsi que la programmation de l’excédent budgétaire de l’exercice budgétaire 2020.