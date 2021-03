La Chambre des représentants a approuvé à la majorité, mardi en séance plénière, le projet de loi organique n° 08.21 modifiant et complétant la loi organique n° 02.12 relative à la nomination aux postes supérieurs, conformément aux dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution.

A cet égard, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun a indiqué que ce texte vise à modifier et compléter la liste des établissements et des entreprises publics cités dans les annexes n° 1 et n° 2 jointes à la loi organique n° 02.12, par l’introduction du “Fonds d’investissement Mohammed VI” dans la liste des entreprises publiques stratégiques, dont la nomination de responsables fait l’objet de délibération au Conseil des ministres.