Le rapporteur spécial des droits de l’Homme et de l’extrême pauvreté de l’ONU,Olivier De Schutter, est attendu au Maroc du 6 au 19 décembre 2022. Cette visite a pour but principal d’évaluer l’impact de la pauvreté sur les droits humaines et de constater les efforts déplorés pour lutter contre la précarité dans le pays.

« Le Maroc, comme la plupart des pays, a dû subir le double choc du COVID-19 et de la montée en flèche de l’inflation, avec des années de progrès en matière de lutte contre la pauvreté maintenant en déclin », a déclaré Olivier De Schutter, l’expert indépendant nommé par le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies.

Selon la même source, la combinaison de la pandémie et de la hausse des prix à la consommation a plongé plus de 3 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté au Maroc, selon les chiffres récents du HCP. Cette visite prévue en fin d’année sera l’occasion d’écouter et d’en apprendre davantage ainsi que de dresser des recommandations au gouvernement sur la manière dont il peut protéger les populations plus vulnérables de ces chocs.

En plus d’examiner l’adéquation des prestations de protection sociale, l’expert évaluera la qualité des systèmes de santé, de logement et d’éducation du pays. Il passera également en revue la situation des groupes touchés de manière disproportionnée par la pauvreté, notamment les femmes, les enfants, les personnes en situations de handicap, les personnes âgées et les migrants.

Olivier De Schutter visitera la région de Casablanca, la province de Ouarzazate et la région de Marrakech-Safi. Il rencontrera des responsables gouvernementaux nationaux et locaux, des individus et des communautés touchés par la pauvreté, ainsi que des organisations internationales et nationales de la société civile.

Le rapport final de cette visite sera présenté au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies en juin 2023.

L’expert fera part de ses observations et recommandations préliminaires lors d’une conférence de presse prévue à Rabat le 19 décembre.