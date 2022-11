L’ambassadeur du Royaume de Belgique au Maroc, Véronique Petit, s’est rendu mercredi au laboratoire de Police scientifique et technique de Casablanca relevant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN). Une visite qui s’inscrit dans le cadre de la coopération maroco-belge en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Un communiqué de l’agence belge de développement (Enabel) précise que cette visite est organisée dans le cadre du projet belgo-marocain « Projet d’Appui aux services de sécurité sur la thématique de la lutte contre les violences faites aux femmes ». Coordonné par le Ministère de l’Intérieur et mis en œuvre en partenariat avec la DGSN et la Gendarmerie Royale, ce projet vise à renforcer les services fournis par les services de sécurité pour appuyer les femmes victimes de violences basées sur le genre. Une collaboration étroite est prévue dans ce cadre avec les services de la Police Fédérale belge et ONU-Femmes, indique la même source.

La visite de Véronique Petit au laboratoire de Police Scientifique et Technique de Casablanca s’inscrit dans le cadre de la coopération maroco-belge (PC 2016-2020) en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, au moment où la communauté internationale est mobilisée pour la campagne « 16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre à l’égard des femmes et des filles » qui a démarré le 25 novembre.