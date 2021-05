Le résultat net part du groupe (RNPG) Bank Of Africa (BOA) s’est établi à 443 millions de dirhams (MDH) au titre du premier trimestre de 2021, en hausse de 261% par rapport à la même période une année auparavant.



Hors impact du don Covid-19 constaté l’année dernière, la progression du RNPG ressort à 30%, indique BOA dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.



Le résultat net s’est chiffré à 520 MDH à fin mars 2021, contre 186 MDH au T1-2020. Hors impact du don Covid-19, il affiche une hausse de 29%.



En ce qui concerne le produit net bancaire (PNB) consolidé, il a augmenté de 11% à plus de 3,46 milliards de dirhams (MMDH), fait savoir le groupe, notant que les revenus de la Banque SA ont progressé de 18%, après une année 2020 marquée par l’impact de la crise sanitaire avec notamment un recul du marché boursier de 20% au 31 mars 2020.



Le premier trimestre a été marqué par la bonne performance du résultat sur opérations de marché ainsi que par la bonne tenue du Core Business, ajoute BOA, faisant état de la hausse de 6% de la marge d’intérêts consolidée et de +3% en social.



Le résultat brut d’exploitation a enregistré, quant à lui, une progression de 29% en consolidé et de 32% en social sous l’effet combiné de l’évolution à deux chiffres du PNB consolidé et social, la stabilisation des frais généraux consolidés et la maîtrise des charges en social (+3%).



S’agissant du coût du risque, il a augmenté 50% à 753 MDH en consolidé et de +26% à 344 MDH en social.