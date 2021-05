L’Association des Télécomiens au Maroc (ATAM) vient de renouveler son Bureau lors de sa dernière Assemblée Générale tenue le 18 mai dernier au siège d’Intelcia au Maroc, InTown. La rencontre a connu la participation de plusieurs dizaines de membres de l’Association qui ont donné quitus au précédent Bureau présidé par Mohamed Benchaâboun, avant d’élire le nouveau Bureau pour les 3 prochaines années. Celui-ci sera présidé par Karim Bernoussi, Président Directeur Général du Groupe Intelcia, et compte au total 12 membres.

Avant de procéder à l’élection et à l’installation du nouveau Bureau, l’Assemblée Générale a tenu à féliciter le Bureau sortant pour son engagement, son dynamisme et ses efforts dans la promotion de thématiques chères à l’Association. Entres autres, le Bureau sortant a notamment organisé des conférences autour de la « Fintech & Blockchain » ainsi que sur les « Perspectives du secteur de l’éducation au Maroc ». Ces conférences, qui ont réuni des personnalités du secteur des nouvelles technologies et le Ministre de l’Education nationale, ont vu la participation de centaines de participants issus des secteurs structurants de l’économie marocaine

Ce nouveau Bureau vient avec un programme ambitieux. Il compte capitaliser sur la dynamique initiée pour continuer de renforcer la vie associative de l’ATAM et rassembler les acteurs économiques et politiques marocains autour des thématiques importantes pour le développement économique, social et culturel du Maroc. « Notre Bureau va s’évertuer à créer des liens entre les 300 membres de l’Association. Nous voulons que le réseau devienne un acteur important du développement du Maroc et participe à promouvoir la destination Maroc », avance Karim Bernoussi, Président de l’ATAM et PDG d’Intelcia. L’un des axes principaux du programme du Bureau consiste à créer un dispositif efficace pour accompagner le retour et l’intégration de lauréats de Telecom Paris au Maroc, ainsi que sur la remobilisation du réseau dans l’après-Covid.

Outre cette ambition de faciliter le retour des Marocains, le Bureau entend créer des synergies avec d’autres associations d’Alumni de grandes écoles et développer des partenariats avec des Ecoles/Universités afin de promouvoir des programmes de formation autour des Télécoms. Un focus sera également mis sur l’accélération de la digitalisation. L’ATAM entend prendre la parole sur les sujets importants pour le pays et accompagner les chantiers importants du Maroc.

L’assemblée générale s’est achevée par des échanges constructifs permettant d’enrichir le programme de l’association sur ses missions clés.