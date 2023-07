Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message au Premier Ministre de l’Etat d’Israël, Benyamin Netanyahu, dans laquelle le Souverain affirme que la décision « importante » de l’Etat d’Israël de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara et de considérer favorablement l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla est, « à la fois, juste et clairvoyante ».

« Monsieur le Premier Ministre, Je voudrais vous exprimer Mes vifs remerciements et Ma grande appréciation pour Votre lettre, par laquelle Vous M’avez fait part de la décision de l’Etat d’Israël de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara et de considérer favorablement l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla », souligne Sa Majesté le roi dans ce message, précisant que cette décision « a été hautement saluée par le peuple marocain et ses forces vives ».

Sa Majesté le roi indique que la question du Sahara marocain est « la Cause nationale du Royaume, et la priorité de sa politique étrangère », ajoutant que « la décision importante que Vous avez prise est, à la fois, juste et clairvoyante ».

« Elle est juste, en ce qu’elle conforte le Maroc dans ses titres juridiques authentiques et ses droits historiques irréfragables sur ses Provinces Sahariennes », note le Souverain, ajoutant que « la juridiction effective de l’Etat marocain et les liens juridiques d’allégeance qui ont toujours existé, depuis des temps immémoriaux, entre les rois du Maroc et les populations marocaines de ces terres chères à Leurs coeurs, sont avérés et incontestables ».

« Votre décision est, également, clairvoyante. Car, elle s’inscrit dans la dynamique internationale irréversible qui voit de nombreux pays, de toutes les régions du monde, favoriser une solution politique définitive à ce différend régional anachronique, sur la base de l’initiative marocaine d’autonomie pour la région du Sahara et dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume », poursuit Sa Majesté le roi.

Le Souverain a, par ailleurs, rappelé que depuis décembre 2020, les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et l’Etat d’Israël n’ont eu de cesse de s’affermir, dans tous les domaines.

« Le momentum qu’elles connaissent est inédit, tant en termes d’échanges de visites des responsables officiels et des hommes d’affaires, qu’en termes de développement du cadre conventionnel, de diversification de la coopération et de renforcement des échanges commerciaux », relève Sa Majesté le roi, Se réjouissant que les liens humains profonds qui existent entre le Royaume du Maroc et l’Etat d’Israël – notamment à travers la communauté juive originaire du Maroc – jouent un rôle de catalyseur.

Le Souverain S’est dit confiant que la position claire prise par Netanyahu, au nom de l’Etat d’Israël, au sujet de la marocanité du Sahara, « est de nature à renforcer davantage les liens entre le Maroc et Israël », l’assurant de Son engagement ferme et constant.

« Comme Je Vous ai indiqué lors de notre entretien téléphonique du 25 décembre 2020, Vous êtes le bienvenu pour effectuer une visite au Maroc, à des dates à Notre meilleure convenance mutuelle, à définir par la voie diplomatique », souligne Sa Majesté le Roi dans ce message.

Dans ce cadre, le Souverain affirme que cette rencontre « permettra d’ouvrir de nouvelles possibilités pour les relations bilatérales entre le Maroc et Israël » et « sera, aussi, une occasion pour promouvoir les perspectives de la paix pour tous les peuples de la région, ayant à l’esprit le contenu de la Déclaration tripartie signée le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et l’Etat d’Israël, y compris en ce qui concerne les principes devant guider la résolution du conflit israélo-palestinien ».