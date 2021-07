Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président des États-Unis d’Amérique, Joseph Robinette Biden, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Roi exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé, de bonheur et de quiétude au président Biden et de davantage de progrès et de prospérité au peuple américain.

Le Souverain saisit cette glorieuse occasion pour commémorer avec le président Biden, “le bicentenaire de la Légation de Tanger offerte par Notre vénérable ancêtre, le Sultan Moulay Slimane, aux États-Unis d’Amérique en gage d’amitié et comme marque de la considération qu’il vouait au gouvernement de votre pays”, ajoutant que “Nous l’apprécions comme un symbole des relations privilégiées et de longue date entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique”.

“Nos relations bilatérales séculaires, basées sur l’estime et la considération mutuelles, nous incitent fortement à aller de l’avant et à renforcer constamment nos liens à travers des partenariats ambitieux dans tous les domaines,” affirme le Roi.

Le Souverain note également dans Son message que “l’engagement fort du Royaume du Maroc en faveur des valeurs universelles est déterminant pour coordonner l’action avec votre Administration et promouvoir ses nobles valeurs qui constituent une base solide à la poursuite, côte à côte, de notre action commune au service du renforcement de la coopération et l’amitié de longue date qui lient nos deux pays”.