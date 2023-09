Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, suite au décès de deux éléments des forces armées bahreïnies lors de l’accomplissement de leur devoir de solidarité arabe dans la défense de la souveraineté du Yémen.

« Suite au décès de deux éléments des forces armées bahreïnies, tombés en martyrs et la blessure d’autres, lors de l’accomplissement de leur devoir de solidarité arabe dans la défense de la souveraineté du Yémen frère et de son unité, J’exprime à votre Majesté, et à travers vous aux familles endeuillées et au peuple bahreïni frère, les condoléances les plus vives et les sincères sentiments de solidarité et de compassion, implorant le Tout-Puissant d’entourer les deux martyrs de Son infinie miséricorde, de les accueillir dans Son vaste paradis, de vous accorder patience et réconfort et un prompt rétablissement aux blessés », écrit le Souverain.

Le roi Mohammed VI réaffirme au Souverain de Bahreïn que « le Royaume du Maroc se tient toujours aux côtés du Royaume de Bahreïn frère, priant le Très-Haut de vous préserver, ainsi que le peuple bahreïni de tout malheur et de perpétuer sur vous les bienfaits de la santé, de la quiétude et de longue vie ».