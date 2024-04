Sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, l’Agence de Développement de l’Oriental, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Wilaya de la Région de l’Oriental, le Conseil Régional, la Commune d’Oujda, l’Université Mohammed Premier, l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation, la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’Enseignement Préscolaire, organise la 4e édition du Salon Maghrébin du livre « Lettres du Maghreb » sous le thème « L’écriture et le temps » du 17 au 21 avril 2024.

La séance d’ouverture présidée par le ministre de la culture et de la communication se déroulera à Oujda sur la place du 3 Mars et au théâtre Mohammed VI, le mercredi 17 avril à partir de 15 heures. Durant quatre journées, des conférenciers débattront dans des tables rondes arabophones, amazighophones et francophones autour de thématiques diverses : « Écrire le temps », « Le temps de l’Islam », « Diasporas et migrations », « La numérisation du monde », « Décoloniser l’esprit pour décoloniser les savoirs », « À quoi sert la poésie en temps de crise », « Littératures africaines », « La nouvelle dans le monde arabe », « Le roman entre langue et société », « Le traducteur comme voyageur », etc.

Contribueront à cette édition écrivains, poètes, philosophes, psychanalystes, anthropologues, artistes de renommée provenant de plusieurs pays et continents. Les éditeurs nationaux et internationaux feront découvrir au public les nouveautés éditoriales et lui permettront de rencontrer leurs auteurs. Un espace sera consacré à l’enfance et la jeunesse, avec ses livres et ses animations encadrées par des professionnels avérés. Des conférences seront organisées « hors murs », dans divers espaces de la ville, dans des institutions universitaires, éducatives, ainsi que dans les locaux de la prison civile, à la rencontre d’un large public intéressé et concerné. Comme pour les éditions précédentes, une grande exposition d’artistes de la région et du continent africain se tiendra dans la Galerie d’art Moulay El Hassan sous le thème « L’écriture visuelle et le temps ».

Cette 4e édition du salon d’Oujda est porteuse d’espoir, d’enthousiasme et d’ouverture, grâce notamment au rôle primordial accordé à la culture au niveau régional, national et international.