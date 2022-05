Le Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a été testé positif au Covid-19 mercredi, a déclaré le porte-parole du Département d’Etat Ned Price dans un communiqué.

Le Secrétaire « a été testé positif au COVID-19 cet après-midi par un test PCR », a indiqué M. Price, rappelant que Blinken est entièrement vacciné et qu’il a reçu une dose de rappel contre le virus et ne présente que des « symptômes légers ».

« Il a été testé négatif mardi et encore récemment ce matin. Le Secrétaire n’a pas vu le Président Biden en personne depuis plusieurs jours, et le Président n’est pas considéré comme un contact proche selon les directives des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) », a assuré le porte-parole.

Conformément aux directives des CDC et en consultation avec le Bureau des services médicaux du Département d’Etat, Blinken s’isolera chez lui et maintiendra un horaire de travail virtuel, a fait savoir Price, soulignant que le chef de la diplomatie américaine « est impatient de revenir au Département et de reprendre l’intégralité de ses fonctions et de ses déplacements dès que possible ».