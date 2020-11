Le marché de travail au Maroc reste caractérisé par la faible protection au terme du troisième trimestre, seul un quart des actifs occupés (25,6%) ayant bénéficié d’une couverture médicale liée à l’emploi, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).



Cette proportion est de 36,9% dans les villes et 9,5% à la campagne, précise le HCP dans une note d’information sur l’évolution des indicateurs du marché de travail au T3-2020.



Cette note fait également ressortir que la part des actifs occupés affiliés à un régime de couverture médicale s’améliore avec le niveau de diplôme. Elle passe de 12,1% parmi les personnes n’ayant aucun diplôme à 74,2% parmi les détenteurs d’un diplôme supérieur.



Selon les secteurs, les actifs occupés exerçant dans l'”industrie y compris l’artisanat” enregistrent le taux de couverture médicale le plus élevé (44,5%), suivis de ceux relevant du secteur des services (37,1%), du bâtiment et travaux publics -BTP- (12%) et de l’agriculture, forêt et pêche (5,6%), indique la même source.



En outre, le HCP relève que près de la moitié (46,5%) des salariés bénéficient d’une couverture médicale assurée par leurs employeurs (53,5% en milieu urbain contre 27,2% en rural et 60% parmi les femmes contre 43,4% chez les hommes).



Par ailleurs, un peu plus de la moitié des salariés (55,1%) ne disposent d’aucun contrat formalisant leur relation avec l’employeur, alors que 25,6% disposent d’un contrat à durée indéterminée, 11,8% d’un contrat à durée déterminée et 6,2% d’un contrat verbal.



La part des salariés ne disposant d’aucun contrat s’élève à 40,5% parmi les femmes et à 58,4% parmi les hommes. Ces deux parts étaient respectivement de 41,3% et de 58,7% au troisième trimestre de 2019.



Les jeunes salariés âgés de 15 à 29 ans et les personnes n’ayant aucun diplôme sont les plus touchés par le travail sans contrat avec respectivement 63,4% et 72,8%.



Un actif occupé sur 10 (10,2%) exerce un emploi de type occasionnel ou saisonnier, 13,1% en milieu rural et 8,1% en milieu urbain. Ces parts étaient respectivement de 9,7%, 12,1% et de 7,9% au troisième trimestre de 2019.