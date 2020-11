Le ministre de la santé, Khalid Ait Taleb a présidé, mercredi à Fès, la cérémonie de signature d’une dizaine de conventions d’une valeur globale de plus de 1,4 milliard de DH, portant sur le renforcement de l’offre de soins et la mise à niveau du secteur de la santé dans la région de Fès-Meknès.

Signées par Ait Taleb, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid Zniber, le président du conseil de la région, Mohand Laenser, le directeur régional de la santé, Mehdi Bellouti et d’autres partenaires, ces conventions sont inscrites dans le cadre du contrat-programme régional 2020-2022 et portent sur la construction et l’équipement d’un hôpital provincial à Moulay Yacoub avec un budget global de 240 millions DH dont une contribution de la région de 80 MDH, la construction et l’équipement d’un hôpital de proximité à Boulemane (110 MDH), l’édification et l’équipement d’un hôpital de proximité à Taza (près de 100 MDH) et la construction et l’équipement d’un hôpital de proximité à El Hajeb (50 MDH).

Quant aux six autres conventions, elles concernent le volet de partenariat et de coopération et visent la construction et l’équipement des hôpitaux à Sefrou (200 MDH), Taounate (200 MDH) et Meknès (200 MDH).

Elles portent, également, sur la construction et l’équipement d’un hôpital à Bensouda à Fès avec un budget total de 200 MDH, la mise à niveau d’autres structures hospitalières à Ifrane (50 MDH) et l’extension de l’hôpital Ibn Al Hassan pour les maladies psychiatriques et mentales à Fès avec une enveloppe de 30 MDH.

D’autres accords ont été signés pour renforcer les équipements des hôpitaux de la région à travers l’acquisition de lits complets pour la réanimation avec pour objectif d’assurer la prise en charge des cas critiques atteints de la Covid-19 au niveau des différentes préfectures et provinces de la région. Un investissement globale de 40 MDH a été alloué à cette fin, avec une contribution de la Région de 15 MDH.

Ces accords entrent dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques de développement de la région de Fès- Meknès et de la politique menée par le ministère de la santé visant à améliorer l’offre des soins et à rapprocher les services de santé de la population, surtout en cette conjoncture de pandémie.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Santé a mis l’accent sur les difficultés qu’ont connues les systèmes de santé aussi bien au Maroc qu’à l’échelle internationale en ces temps de covid-19, soulignant que “le système de santé au Maroc a fait preuve de résilience malgré les insuffisances”.

La signature de conventions de partenariat s’inscrit dans le cadre d’une approche participative impliquant les différentes parties prenantes avec pour but de remédier à ces insuffisances, a-t-il fait remarquer, appelant à la généralisation de l’expérience de Fès-Meknès en matière de renforcement des soins de santé, aux autres régions du Royaume.

Dans une déclaration similaire, Laenser a souligné l’importance de ces conventions de partenariat signées avec le ministère de la santé pour la mise à niveau du secteur au niveau régional, ajoutant qu’elles interviennent au lendemain de la signature d’une série d’accords avec le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour booster l’offre scolaire et universitaire et généraliser l’enseignement préscolaire dans la région Fès-Meknès.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le Conseil régional pour honorer ses engagements relatifs au renforcement de la santé et de l’éducation, deux secteurs qui demeurent prioritaires pour le Royaume, a-t-il relevé.