L’Association de Lutte Contre le Sida (ALCS) lance, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la neuvième édition du Sidaction Maroc. Cette campagne de sensibilisation et de collecte de dons se déroulera sur l’ensemble du territoire national du 1er au 31 décembre 2022.

Le lancement de la neuvième édition du Sidaction Maroc coïncide avec la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre de chaque année. Pour sa nouvelle campagne de sensibilisation et de collecte de dons « Le sida est toujours là… Faisons un don ! », l’ALCS alerte à propos des conséquences inquiétantes de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur la riposte au VIH/sida au Maroc ainsi que sur le recul drastique des financements de la lutte contre ce virus.

En effet, les données du ministère de la Santé et de la Protection sociale publiées en 2022 font état d’une baisse sensible du nombre de tests de dépistage du VIH effectués au Maroc ces trois dernières années. Ainsi, 275.439 tests de dépistage du VIH ont été réalisés en 2021 contre 300.640 en 2020 et 388.141 en 2019. Notamment lié à la pandémie de Covid-19, ce déclin – de près de 30% en trois ans – explique en grande partie, qu’au Maroc en 2021, environ une personne vivant avec le VIH sur 6 ignore encore sa séropositivité. Pourtant, connaitre son statut sérologique permet à la personne vivant avec le VIH de bénéficier d’un traitement et de ne plus transmettre le virus.

Par ailleurs, en impactant directement les financements des bailleurs de fonds, la crise économique actuelle due à la pandémie de Covid-19 menace l’action de l’association, pourtant pertinente. En effet, depuis près de 35 ans, l’ALCS prend part à la riposte nationale au VIH/sida en travaillant avec les personnes vivant avec le VIH et les populations les plus vulnérables à l’infection par ce virus. Une démarche qui lui permet de réaliser annuellement près de 70% des objectifs nationaux en termes de prévention du VIH et de dépister plus du tiers des personnes infectées, alors qu’elle n’utilise que de 10% des tests VIH déployés au Maroc.

À travers la 9ème édition du Sidaction Maroc, l’ALCS ambitionne de lever les fonds qui lui permettront de pérenniser ses actions de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Parallèlement à la campagne d’appel à dons, des ateliers de sensibilisation à la prévention contre le VIH seront organisés dans les établissements scolaires publics et privés. Enfin, la campagne nationale de dépistage lancée en novembre 2022 par le ministère de la Santé et de la Protection sociale et à laquelle prend part pleinement l’ALCS se poursuivra jusqu’au 31 décembre de cette année.