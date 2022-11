A la veille du match décisif entre le Maroc et le Canada pour le compte de la 3ème journée du groupe F du Mondial-2022 au Qatar, les Lions de l’Atlas peaufinent leurs préparatifs sur la voie de la qualification pour les huitièmes de finale.

Dans le stade Al Thumama à Doha, le Onze national affrontera jeudi le Canada avec une grande détermination à garder la place de leader du groupe F et poinçonner leur billet pour le 2ème tour du Mondial qatari.

Les Lions de l’Atlas disputeront leur match face aux Canucks, qui sont déjà éliminés, avec le plein de confiance et quatre points dans l’escarcelle, après le nul 0-0 face à la Croatie lors de la première journée et le succès 2-0 contre la Belgique.

Avant la victoire face aux Diables rouges, la sélection nationale n’avait gagné que deux matchs en Coupe du monde: en 1986 contre le Portugal (3-1) et en 1998 contre l’Ecosse (3-0).

Les Lions sont pleinement conscients de l’enjeu de ce match, qui doit leur permettre d’accéder à la phase de poules. Notons que le Maroc peut en effet se qualifier pour les huitièmes de finale malgré une défaite face au Canada, si la Croatie bat la Belgique ou si ces deux équipes se quittent sur un match nul. La Croatie et le Maroc sont en tête du groupe avec 4 points, alors que la Belgique est troisième (3 pts), devant le Canada (4è/0 pt), déjà éliminé.

La sélection nationale, qui a montré un très bon niveau lors de ses deux précédents matchs et a fait preuve de combativité et de grinta, aspire à se qualifier en 8èmes de finale pour la deuxième fois de son histoire après 1986 au Mexique et réaliser le rêve du peuple marocain.