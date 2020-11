Le Royal Mansour Marrakech continue sa conquête des prix internationaux malgré les circonstances inédites que traverse le monde cette année. Après le prestigieux « Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards » et le« Travel+ Leisure World’s Best Awards » remportés par l’hôtel, le Spa Royal Mansour s’est vu décerné le prix du meilleur spa d’hôtel au Maroc par les « World Spa Awards » et la meilleure expérience de hammam au Maroc par les « World Luxury Spa Awards ».

World Spa Awards – un programme de prix internationaux créé par les« World Travel Awards » pour reconnaître et récompenser l’excellence dans le secteur du spa et du bien-être. Cette année, le Spa Royal Mansour a été reconnu meilleur spa d’hôtel au Maroc. Cette annonce est le résultat d’une longue année de recherche et de sélection des meilleures marques de spa et de bien-être au monde. Les votes ont été exprimés par des professionnels de l’industrie du spa et par des consommateurs du tourisme du bien-être.

Rebecca Cohen, Directrice Générale des World Spa Awards, a déclaré: «Les gagnants représentent le meilleur des meilleurs« Best of the Best» dans le secteur mondial du spa et du bien-être. Mes félicitations à chacun d’entre eux. Ils ont tous fait preuve d’une résilience remarquable au cours d’une année de défis sans précédent.»

Le programme des World Spa Awards 2020 a enregistré un nombre record de votes du public. Cela montre que l’engouement pour le tourisme du bien-être n’a jamais été aussi fort, ce qui est de bon augure pour l’avenir de l’industrie.

World Luxury Spa Awards – Fondé en 2070, les “World Luxury Spa Awards” récompensent chaque année les meilleures marques de spa et de bien-être à travers le monde. 700 000 votes ont été enregistrés en 2020 par les

« World Luxury Awards », permettant ainsi de consacrer les gagnants de chaque catégorie. Le Spa Royal Mansour s’est imposé comme l’un des plus grands gagnants en remportant le titre de «Meilleure expérience de hammam de luxe au Maroc». Véritable soin signature du Spa Royal Mansour, le hammam invite à une expérience immersive et sensorielle ancrée dans l’art de vivre marocain