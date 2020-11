TUI fly relance ses opérations aériennes au départ de la France vers le Maroc depuis jeudi 12 novembre 2020. La compagnie aérienne a reçu l’autorisation du gouvernement marocain d’établir et d’opérer un programme de vols au départ et à destination de la France, et ce jusqu’au 10 décembre.

Les vols sont assurés depuis les aéroports de Metz, d’Orly et de Bordeaux, à destination de Casablanca, de Rabat, d’Oujda et de Marrakech.

“Ce premier programme est un programme de vols réduit dont le développement et le potentiel prolongement dépendra des décisions des gouvernements respectifs et de l’évolution de la pandémie” explique un communiqué de presse.

Programme à partir du 12 novembre :

– Metz – Casablanca : 1x/semaine, tous les jeudis, à partir du 12 novembre;

– Orly – Casablanca : 2x/semaine, les vendredis et les dimanches, à partir du 13 novembre ;

– Orly –Rabat : 2x/semaine, les lundis et les samedis, à partir du 14 novembre ;

– Orly – Oujda : 2x/semaine, les mardis et les samedis, à partir du 14 novembre ;

– Bordeaux – Casablanca : 1x/semaine, les mardis, à partir du 17 novembre ;

– Orly – Marrakech : 2x/semaine, les lundis et les samedis, à partir du 21 novembre.