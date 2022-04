« Le stock du gasoil couvre souvent entre 30 et 60 jours de consommation. La même quantité du gasoil est acquise par les sociétés de distribution et est en cours de livraison, ce qui permet de renouveler le stock quotidiennement », a souligné M. Baitas lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

« Les sociétés procèdent aux opérations d’achat sans attendre l’épuisement total du stock », a ajouté M. Baitas qui répondait à une question sur la couverture du stock de gasoil de seulement 26 jours de consommation.

Dans une présentation devant la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement de la Chambre des représentants, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a affirmé que le stock des produits pétroliers liquides s’est situé, au 11 avril courant, à 789.000 tonnes, alors que les réserves du gaz butane ont atteint 191.000 tonnes et celles du charbon 701.000 tonnes.

En outre, Mme Benali a fait état de l’amélioration des capacités de stockage des produits pétroliers liquides de 25% par rapport à 2015, grâce au renforcement des infrastructures dédiées à Jorf Lasfar, Mohammedia, Laâyoune et Sidi Bouathmane, avec une capacité de 270.000 tonnes pour un investissement d’environ 761 millions de dirhams.