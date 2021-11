Un total de 1.558.274 de personnes (+ 10 301 aujourd’hui) ont reçu la 3ème dose du vaccin anti-Covid, au 38ème jour du lancement de l’opération, a indiqué ce mercredi le ministère de la Santé et de la protection sociale. Le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.345.677 (+ 9 645), alors que celui des personnes ayant reçu 2 doses s’élève à 22.330.283 (+ 19 621), a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique de Covid-19. De même, 151 infections au nouveau coronavirus et 295 guérisons ont été enregistrées en 24 heures, portant à 947.761 le nombre total des cas positifs depuis mars 2020. Les rétablissements sont de 929.422, soit un taux de guérison de 98,1%. Les nouvelles contaminations ont été recensées dans les régions de Rabat-Salé-Kenitra (59), Casablanca-Settat (56), Béni Mellal-Khénifra (7), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (7), Marrakech-Safi (6), Souss-Massa (4), Laâyoune-Sakia El Hamra (4), Guelmim-Oued Noun (3), l’Oriental (3) et Fès-Meknès (2). Quant aux décès, leur nombre total est passé à 14.729 (létalité 1,6%), avec 3 nouveaux cas enregistrés dans les régions de Rabat-Salé-Kenitra (2) et Béni Mellal-Khénifra (1). Les cas actifs sont au nombre de 3.610, alors que les cas sévères ou graves pris en charge sont de l’ordre de 138, dont 5 placés sous intubation.