Casablanca, le 11 novembre 2021. Sle3ti, la première plateforme ecommerce marocaine dédiée aux détaillants et aux distributeurs et marques FMCG (*), annonce lever 12 millions de DH auprès du fonds d’investissement du groupe Richbond. Lancée, il y a à peine un an, la jeune pousse signe la plus grosse levée de fonds jamais réalisée par une startup marocaine auprès d’investisseurs marocains. Une nouvelle page s’ouvre pour Sle3ti.

« La levée de fonds record réalisée par Sle3ti reflète l’énorme potentiel de croissance de notre startup dont l’offre innovante va contribuer à révolutionner un secteur aussi stratégique que celui de la distribution FMCG au Maroc. L’originalité de notre concept en tant que plateforme B2B, l’exécution opérationnelle sur le terrain et la croissance réalisée depuis le lancement ont suscité l’intérêt de plusieurs investisseurs marocains et étrangers », a déclaré Ayoub Harij, cofondateur et DG de Sle3ti. « Aujourd’hui nous sommes ravis que le fonds d’investissement de Richbond, groupe marocain de référence, investisse dans notre startup. Cet acte donne un signal fort à l’écosystème marocain pour croire de plus en plus en l’innovation et en la capacité des startups marocaines à impacter significativement notre économie. Avec cette levée, Sle3ti se donne les moyens pour se déployer à l’échelle nationale et apporter de nouveaux services à forte valeur ajoutée aux détaillants ainsi qu’aux marques et distributeurs partenaires », s’est félicité Harij.

« En investissant dans Sle3ti, le fonds d’investissement du groupe Richbond témoigne de son fort engagement pour accompagner les startups marocaines innovantes. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification de nos investissements. Sle3ti a d’énormes atouts pour consolider sa place de leadership dans un secteur en pleine mutation. Nous avons estimé qu’il était opportun d’investir dans une plateforme ecommerce à fort potentiel de croissance », a souligné Karim Tazi, administrateur et actionnaire du groupe Richbond.

En une année, Sle3ti a réussi à convaincre les marques de référence de la pertinence de son concept et de sa forte valeur ajoutée. Au total, la plateforme a, à son actif, 120 marques partenaires et sert plus de 8.000 détaillants sur Casablanca et d’autres villes dans lesquelles elle est en cours de déploiement. Tous les clignotants sont au vert. Depuis son lancement, Sle3ti réalise, chaque mois, une croissance à deux chiffres.