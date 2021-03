Le parc des abonnés Internet (fixe et mobile) s’est accru de plus de 17% à 29,80 millions au terme de l’année 2020, portant ainsi le taux de pénétration à 83%, selon l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).

L’Internet mobile a enregistré une hausse de plus de 17%, totalisant plus de 27,74 millions d’abonnés, durant l’année écoulée, alors que le parc Internet mobile 4G s’est accru de plus de 30% (+4,77 millions) pour atteindre près de 20,5 millions, précise l’ANRT dans un communiqué sur la croissance des parcs et de la consommation de la Data.

L’ANRT fait également savoir que l’évolution du secteur des télécommunications durant toute l’année 2020 a été portée par une croissance soutenue du parc de l’internet, ainsi que la consommation de données sur les segments du fixe et du mobile.

Pour sa part, le taux de pénétration mobile a atteint 137,5% et le parc postpayé mobile a enregistré une croissance annuelle de 16,32%, s’établissant ainsi à 5,48 millions d’abonnés au lieu de 4,71 millions à fin 2019, note la même source.

De son côté, le parc de la téléphonie fixe s’est établi à 2,3 millions d’abonnés marquant une hausse annuelle de 14,74% et un taux de pénétration de 6,56%, relève l’ANRT, ajoutant que le parc de l’ADSL s’est élevé à 1,60 millions à fin 2020 contre 1,47 millions un an auparavant.

Le parc FTTH (fibre optique) a enregistré, quant à lui, un taux de croissance de près de 80% sur une année en dépassant 218.000 abonnés, souligne la même source.