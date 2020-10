SPE Capital a le plaisir d’annoncer que Stéphane Heuzé a rejoint l’équipe en tant que Managing Partner, basé au bureau de Casablanca. Stéphane contribuera au développement et au renforcement des activités de la société au Maroc et en Afrique.

Stéphane a à son actif une vingtaine d’années d’expérience dans l’investissement et le conseil en stratégie. Avant de rejoindre SPE Capital, il dirigeait Wendel Africa à Casablanca, structure au sein de laquelle il a passé 6 ans à couvrir le marché africain et à être exposé à de nombreux secteurs. Il était également membre du Comité d’Investissement de Wendel et administrateur de plusieurs sociétés, dont IHS. Stéphane a débuté sa carrière au Boston Consulting Group (BCG) à Paris. Après avoir obtenu un MBA à la Harvard Business School, il a passé deux ans chez Goldman Sachs à Londres, au sein de l’équipe chargée de la gestion de fonds equity, mezzanine et dette secondaire. En 2009, Stéphane a réintégré BCG en tant que membre fondateur du bureau de Casablanca, couvrant l’Afrique.

Commentant la nomination de Stéphane, Nabil Triki, Managing Partner et CEO de SPE Capital a déclaré : “Nous sommes ravis d’accueillir Stéphane au sein de l’équipe. Il apportera une expérience inestimable à celle de notre équipe de direction et jouera un rôle important afin de permettre à l’entreprise de mettre en œuvre sa stratégie pour les années à venir”.

À propos de SPE Capital : SPE Capital est une société de capital-investissement créée en 2016 à partir d’une spin-out de Swicorp, une banque d’investissement bien établie en Afrique et au Moyen-Orient. L’équipe SPE Capital a investi plus de 500 millions de dollars depuis 2005, à travers la région. SPE Capital est dirigée par une équipe d’investissement expérimentée, possédant une vaste expérience en matière d’investissement dans des sociétés en croissance.