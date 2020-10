La Fondation nationale des musées (FNM) a annoncé vendredi avoir reçu un don “d’une insigne générosité” de plus de 170 œuvres majeures de la part de El Khalil Belguench.



Cette collection comprend des artistes européens orientalistes qui avaient visité le Maroc et ceux qui l’avaient choisi comme destination de vie comme Jacques Majorelle, Edy-Legrand, Claudio Bravo ou encore Jacques Veyrassat, a indiqué la FNM dans un communiqué.



Le don comprend également des œuvres de plusieurs artistes marocains dont Mohammed Ben Ali R’bati, Mohamed Ben Allal, Ahmed Yacoubi, Mohamed Hamri, Mohamed Melehi, Mekki Mghara, Mohamed Chebaa, Ahmed Cherkaoui, Belkahia, Hamidi, Hafid, Nabili, Miloud Labied, Fouad Bellamine, Abdelkebir Rabia, Fatima Hassan, Mustapha Boujemaaoui, Mohamed Kacimi et Drissi.



Ce don est “un acte de confiance à l’égard de la Fondation nationale des musées pour le travail qu’elle effectue en faveur du rayonnement de la culture au Maroc”, a estimé la même source.