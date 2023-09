Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), réuni ce mercredi au Caire, a confié l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2027) au Kenya, à l’Ouganda et à la Tanzanie, qui ont présenté une candidature commune.

Cette décision a été prise conformément au principe de rotation dans l’organisation de la plus haute compétition footballistique africaine, en vue de permettre à l’ensemble des régions du continent d’abriter ce plus grand tournoi du continent et de développer leurs capacités et leurs infrastructures, a affirmé le président de la CAF, Patrice Motsepe, lors d’une conférence de presse.

La formule de l’organisation conjointe témoigne du fait que le football est l’un des points forts qui favorise l’unité africaine, a-t-il dit.