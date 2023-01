Le coup d’envoi du programme de leadership féminin « Direction femmes » a été donné, jeudi à Rabat, à l’initiative du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences.

Soutenu par l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), ce programme est destiné à une centaine de femmes, cadres et managers au sein de ce ministère et de son écosystème.

Ce programme a pour objectifs d’accompagner les femmes cadres et managers dans leur rôle en tant que levier de développement et de renforcer leur position de leader dans leurs fonctions respectives.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, s’est félicité du lancement de ce programme novateur pour soutenir les femmes dans leur parcours professionnel.

Il a, dans ce sens, affirmé que le leadership féminin se veut un élément clé pour atteindre l’égalité des sexes dans l’entreprise et favoriser le développement économique durable.

Sekkouri, a, en outre, fait savoir que ce programme a été conçu par des experts dans les domaines du leadership organisationnel, du développement de carrière et de la transformation individuelle et collective, soulignant que la démarche adoptée est basée sur la « Théorie U », l’une des méthodes les plus innovantes en matière de conduite du changement.

Et d’ajouter que son Département est convaincu que ce programme permettra aux participantes de devenir des leaders encore plus efficaces et d’accomplir leurs aspirations professionnelles.

Pour sa part, la directrice générale de l’Agence MCA-Morocco, Malika Laasri, a relevé que l’objectif est de soutenir ce programme visant à promouvoir le leadership féminin et à développer le réseau féminin considéré primordial pour stimuler la croissance économique.

Selon Laasri, ce mouvement extraordinaire de la capacitation des femmes en leadership est une initiative tant attendue au vu du nombre des cas d’abandon du travail salarial des femmes, souhaitant dans ce sens que les conditions de travail soient plus flexibles pour donner plus de chances aux femmes de réaliser leurs missions, leurs rêves et de contribuer au développement de leur pays.

Cette initiative vient traduire les orientations et les objectifs du Nouveau modèle de développement, notamment en ce qui concerne l’amélioration du taux d’activité des femmes dans le marché du travail en le faisant passer de 20% actuellement à 30% d’ici 2030 et à 45% d’ici 2035.

Cette édition inaugurale du programme se déroulera en deux temps, à savoir un premier module les 12 et 13 janvier et un second les 21 et 22 février prochain.