Le Conseil national de l’Ordre des architectes organise, en partenariat avec le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, la 37e Journée de l’Architecte qui aura lieu le 14 janvier 2023 à Erfoud, province d’Errachidia, région de Draa-Tafilalet.

Le thème choisi pour cette journée, « Pour une planification et mise à niveau durables des régions, cas de Draa-Tafilalet », s’inscrit en cohérence avec la stratégie adoptée par le Royaume du Maroc pour un développement durable intégrant le patrimoine et visant sa préservation et sa valorisation, expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Cette stratégie « qui trouve ses fondements dans les Hautes Orientations de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu L’assiste, qui lient le passé au présent et mettent en exergue le savoir-faire technique et artistique dont témoigne notre héritage patrimonial illustré par les ksours, kasbahs et autres khettarates, présents d’une façon significative dans cette région », ajoute-t-on de même source.

Et de rappeler que le Roi a régulièrement insisté sur la nécessité de préservation et de valorisation du patrimoine pour une gestion durable optimale intégrant, notamment, la problématique de l’eau.