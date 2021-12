Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a annoncé, mercredi à Dakar, le lancement de la première promotion d’élèves pilotes et élèves techniciens en maintenance aéronautique de l’école de formation de la compagnie aérienne nationale Air Sénégal.

Cette première promotion est composée de 20 élèves pilotes et 30 élèves techniciens en maintenance aéronautique.

« Nous nous réjouissons d’avoir lancé aujourd’hui la première promotion d’élèves pilotes et élèves techniciens en maintenance aéronautique d’Air Sénégal en collaboration avec l’Armée de l’Air et l’AIBD », a déclaré le chef de l’Etat qui intervenait lors de la cérémonie de réception de l’avion A220-300 de la compagnie aérienne Air Sénégal, tenue à l’Aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff.

Macky Sall a salué ’’une excellente initiative de mutualisation des moyens’’ qu’il dit soutenir et encourager.

« Vous êtes entrés à cette école par votre seul mérite à travers un concours très sélectif qui a réuni 5 000 candidats », a-t-il lancé aux élèves composés de jeunes filles et de garçons.

Cette cohorte va suivre une formation de deux ans au Sénégal sous la direction du capitaine Ousmane Lô de l’Armée de l’Air.

Selon Lô, les élèves vont compléter leur formation en France avant de revenir au Sénégal.

« Air Sénégal » a réceptionné mercredi à Dakar son premier aéronef Airbus A220-300. L’appareil, qui a atterri sur le tarmac de l’ancien aéroport international de Yoff, a été arrosé d’eau par deux camions de la Brigade des sapeurs-pompiers conformément à la tradition aéronautique. L’avion dénommé « Niokolo Koba » est le troisième acquis par Air Sénégal, après Sine Saloum et Casamance.

L’A220-300 est un appareil de technologie de pointe, souligne Air Sénégal, précisant que ce premier avion de la compagnie aérienne qui compte 135 sièges dont 8 en classe business et 125 en classe économique, est l’un des avions monocouloirs de petite capacité les plus efficients au monde. Il est à la fois robuste et raffiné offrant les mêmes commodités qu’un avion long-courrier de par sa cabine spacieuse, ses sièges de grand confort et ses larges coffres à bagages.

Son exploitation est également moins coûteuse avec 25% de moins sur le carburant et sur le rejet du gaz carbonique et 50% de réduction de l’empreinte sonore, selon un communiqué de la compagnie aérienne.