La production et les ventes du secteur industriel auraient connu une légère amélioration en septembre dans toutes les branches d’activité, selon les résultats de la dernière enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib (BAM).

“Après un mois d’août caractérisé par une activité déjà baissière dans un contexte de crise, les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib (BAM) font ressortir au titre du mois de septembre une légère amélioration, d’un mois à l’autre, de l’activité, mais reste en dessous de son niveau d’avant crise”, précise BAM.

Le taux d’utilisation des capacités (TUC) se serait établi, quant à lui, à 70% après 63% en août, fait savoir l’enquête menée auprès d’un échantillon représentatif comprenant près de 400 entreprises industrielles, notant que les commandes auraient, en revanche, diminué et le carnet des commandes se serait situé à un niveau inférieur à la normale.

L’enquête réalisée entre le 1er et le 27 octobre 2020 avec un taux de réponse de 64%, fait, en outre, ressortir que la hausse, d’un mois à l’autre, de la production aurait concerné l’ensemble des branches d’activité, relevant que les ventes auraient, quant à elles, augmenté dans toutes les branches à l’exception de l'”agro-alimentaire” où elles auraient plutôt stagné.

Les commandes globales auraient reculé dans l’”agro-alimentaire” et dans la “chimie et parachimie” et stagné dans le “textile et cuir” et dans la “mécanique et métallurgie”. Les carnets de commandes se seraient situés à des niveaux inférieurs à la normale dans toutes les branches d’activité.

Pour les trois prochains mois, 36% des entreprises tablent sur une stabilité de l’évolution future de la production et 36% déclarent ne pas avoir de visibilité. Ces proportions sont de 30% et 45% pour les ventes.