Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu ce mercredi plusieurs ambassadeurs venus lui présenter les copies figurées de leurs lettres de créance en qualité de représentants de pays étrangers et d’instances internationales.



Il s’agit des ambassadeurs de la République du Chili, Rafael Puelma Claro, du Royaume de Suède, Anne Höglund, de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie, Bacha Gina Fanfa, de l’Australie, Michael Graeme Bruce Cutts, de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Hanani, du Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies, Fatimata Sow Sidibe, et du Royaume des Pays Bas, Jeroen Roodenburg.