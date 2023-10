Une convention de partenariat a été signée, ce vendredi à Rabat, entre le gouvernement et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), pour le financement du programme de mise à niveau de six stades de football dans les villes de Tanger, Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech et Fès, ainsi que pour la construction du nouveau Grand stade de Casablanca, à Benslimane, en prévision de la CAN 2025 et du Mondial 2030.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la signature de cette convention, Lekjaa, qui a signé la convention en sa qualité de ministre délégué chargé du Budget, a fait savoir que les travaux d’aménagement ont déjà démarré et qu’ils se poursuivront à un rythme permettant d’assurer l’organisation de la CAN 2025 dans les meilleures conditions, insistant sur la mise en place de l’ensemble des équipements nécessaires qui répondent aux normes de la FIFA pour assurer une meilleure organisation des matches de la Coupe du monde dans plusieurs villes marocaines.

Il a souligné, dans ce sens, que l’ensemble des acteurs ministériels et bien d’autres sont mobilisés derrière le Souverain pour assurer « la meilleure organisation du Mondial 2030, d’autant que cette édition coïncidera avec le centenaire de cette manifestation planétaire ».