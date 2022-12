L’épargne nationale a atteint 369,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, en amélioration de 16,2% par rapport à 2020, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Les sociétés financières et non financières ont contribué pour 57,9%, les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) pour 34,5% et les administrations publiques pour 7,6%, précise le HCP dans une note d’information relative aux comptes nationaux des secteurs institutionnels au titre de l’année 2021.

La formation brute du capital fixe (FBCF) s’est située, quant à elle, à 346,9 MMDH, en croissance de 14,8% comparativement à 2020, fait savoir la même source, ajoutant que les sociétés (financières et non financières) ont contribué de 51,8% à la FBCF nationale en 2021.

De leur côté, les ménages et ISBLSM ont contribué de 29,1% et les administrations publiques de 19,1%.

Globalement, le besoin de financement a été de 29,1 MMDH en 2021 et a représenté 2,3% du PIB au lieu de 1,2% une année auparavant, souligne le HCP.

Ce creusement a été le produit, d’une part, de la détérioration des soldes des sociétés non financières et des ménages (y compris ISBLSM) de 16,6 MMDH et de 21,4 MMDH respectivement, et, d’autre part, de l’amélioration de la capacité de financement des sociétés financières de 18,4 MMDH et de l’allégement du besoin de financement des administrations publiques de 3,8 MMDH, explique le HCP.