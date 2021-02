Le Wydad Casablanca devait affronter, ce samedi 13 février à Casablanca, le club sud-africain de Kaizer Chiefs, pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions de la CAF.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a adressé une lettre à la commission des clubs de la Confédération africaine (CAF) l’informant que les autorités marocaines ont refusé la tenue du match, en raison des restrictions de déplacements pour lutter contre la pandémie de Covid-19, annonce ce mercredi la FRMF dans un communiqué.

Ainsi, le département de Fouzi Lekjaâ a demandé soit un report de la rencontre, soit sa tenue dans un pays neutre, si possible.

À ce jour, l’Afrique du Sud a comptabilisé près de 1,5 million de cas de coronavirus et plus de 46.200 décès. Un variant local de la Covid-19 est l’un des plus puissants au monde.