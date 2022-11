Casablanca Prestations poursuit la mise en œuvre du programme de mise à niveau des Abattoirs de Casablanca qui porte aussi bien sur la modernisation de la gestion que sur le renouvellement et l’amélioration des équipements.

Les Abattoirs de Casablanca disposent aujourd’hui d’installations modernes aux normes internationales grâce à l’achèvement de plusieurs projets et actions notamment la rénovation de tout le système de froid, l’intégration de la congélation et surgélation dans la chaine de production, et d’un savoir-faire accru dans l’abattage et la préparation des viandes rouges et ces dérivés.

Le fruit de ces évolutions est l’obtention de l’agrément sanitaire de l’Office National de Sécurité sanitaire des Produits alimentaires (ONSSA), les certifications des Abattoirs ISO 22 000 v2018 & ISO 9001 v2015, et le Label Halal octroyé par IMANOR.

Ces mises aux normes permettent à nos clients de commercialiser leurs produits sur le marché national, et aussi sur les marchés internationaux.

Dans la même ambition, Casablanca Prestations, gestionnaire des Abattoirs de Casablanca, continue le déploiement de ce programme sur le volet de transport. Les viandes rouges issues des Abattoirs de Casablanca sont transportées tout en respectant la chaîne du froid et la désinfection préalable des camions frigorifiques avant chaque chargement des carcasses.

Par ailleurs, une action de branding est lancée en co-construction avec nos partenaires professionnels en vue d’installer une nouvelle identité visuelle qui vise à renforcer la notoriété des Abattoirs Communaux de Casablanca et accentuer la crédibilité de nos clients aux yeux du consommateur.

La nouvelle identité visuelle a été élaborée à la suite d’une analyse de l’environnement institutionnel, réglementaire et professionnelle du transport de la viande rouge.

La charte graphique a été créée sur un thème unique qui est la qualité représentée par l’affichage des références et certificats qualité. Également, l’habillage prévoit les informations liées aux clients.