Les Abattoirs de Casablanca se voient une fois de plus décerner les certifications ISO 22000 v2018 et ISO 9001 v2015 pour l’année en cours. Cette double consécration témoigne de l’engagement continu des Abattoirs de Casablanca à produire durablement et à respecter les normes de qualité et d’hygiène les plus strictes.

Le renouvellement des certifications ISO 22000 v2018 et ISO 9001 v2015 témoigne de l’engagement constant des Abattoirs de Casablanca envers la qualité et l’hygiène. Cette distinction confirme le respect des Abattoirs des dispositions et exigences des normes de qualité. Elle atteste également de l’engagement des Abattoirs en matière de pratiques d’hygiène et de sécurité alimentaires.

Grâce à un Système Intégré de Management Qualité mis en place depuis 2017, les Abattoirs ont maintenu des normes strictes pour l’abattage et la découpe, garantissant ainsi des produits de qualité supérieure pour les consommateurs.

Les domaines d’activité couverts par ces certifications englobent l’abattage des animaux et la découpe de viande, démontrant ainsi l’engagement des Abattoirs de Casablanca à maintenir des normes d’hygiène irréprochables à chaque étape du processus. La salle de découpe des Abattoirs, équipée et certifiée ISO 22000 v2018 et ISO 9001 v2015, met à la disposition des professionnels des équipements de qualité supérieure, garantissant ainsi des conditions sanitaires optimales.

La traçabilité est également assurée, avec chaque produit issu des Abattoirs de Casablanca étant muni d’un numéro d’agrément de l’ONSSA depuis 2016. Les Abattoirs sont aussi fiers d’avoir obtenu la labellisation « Halal » en mai 2021 et reconduit depuis, offrant ainsi aux usagers une opportunité commerciale tant sur le marché marocain qu’à l’export.

« Ce renouvellement de nos certifications ISO 22000 v2018 et ISO 9001 v2015 est une reconnaissance de nos efforts continus en matière de qualité et d’hygiène. Il témoigne de notre engagement envers nos usagers et clients finaux et confirme notre volonté de maintenir les normes les plus élevées dans notre activité », a déclaré Mohamed El Maaroufi, Directeur général de Casablanca Prestations.

Par ailleurs, les Abattoirs de Casablanca sont dotés d’une centrale photovoltaïque, financée par la Commune de Casablanca. Cette centrale, qui alimente les principaux postes de consommation tels que le système de la chaîne de froid et les chaînes d’abattage, permet une autonomie partielle en électricité, et offre une économie substantielle sur la facture d’électricité annuelle et contribue à une production d’énergie alternative propre et durable.

Les Abattoirs de Casablanca restent fermement engagés à fournir des produits de qualité, respectant les normes les plus strictes en matière de qualité, d’hygiène.